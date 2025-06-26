Ударивший ребенка об пол в Шереметьево сделал неожиданное заявление

Бросивший на пол в аэропорту Шереметьево двухлетнего ребенка гражданин Белоруссии заявил, что причастных к этому преступлению нужно расстрелять. Об этом сообщает NEWS.ru.

В зале суда задержанный мужчина призвал расстрелять «всех, кто это сделал».

На вопрос журналистов, что нужно сделать с ним самим – тоже расстрелять, мужчина, немного подумав, ответил, что его нужно отправить «в темницу».

Суд отправил под стражу мужчину, бросившего на пол ребенка в Шереметьеве

Свою вину он при этом признать отказался.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья сообщила, что пострадавшего мальчика скоро планируют вывести из медикаментозной комы. Рефлексы ребенка в норме.