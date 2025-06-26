Китайский журналист получил ранения в курском приграничье

Китайский журналист телекомпании Phoenix пострадал в курском приграничье. Об этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале.

По его информации, украинский БПЛА нанес удар по поселку Коренево Кореневского района. В результате 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье, получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

"В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу – наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!" – указал Хинштейн.

Ранее военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ее сопровождал оператор Дмитрий Волков, который также получил ранения. Как уточнили в пресс-службе канала, съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

Прокофьеву похоронили с воинскими почестями в Москве. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.