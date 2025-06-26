Сотрудница офиса в Москве вылила кипяток в лицо коллеге

Сотрудница офиса в Москве, 49-летняя Анна, облила кипятком 35-летнюю коллегу Валентину, решив, что она настраивает коллектив против нее. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в соцсети.

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— Анна вскипятила чайник и набрала горячей воды в кружку. Пока Валентина сидела в наушниках на рабочем месте, в лицо ей прилетел кипяток, а затем Анна добавила еще и кружкой по голове, — пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 24 июня. После произошедшего пострадавшую увезли в больницу имени Склифосовского, где ей диагностировали травмы головы и ожог кипятком первой и второй степени.

Ранее бизнес-психолог Юлия Добрынина рассказала, как избежать неприятных бесед в офисе. По ее словам, вы не обязаны быть «удобным» собеседником, вы не обязаны слушать то, что вам неприятно, и вы точно не обязаны жертвовать своим временем ради чужих интересов.