Таксист толкнул мотоциклиста под проезжающий автомобиль в Сочи

В Сочи водитель такси поругался с мотоциклистом и толкнул его под проезжающий мимо автомобиль. Видео разместил Telegram-канал «Типичный Сочи».

«На улице Донской таксист намеренно подрезал мотоцикл, проскочив по встречке, а потом толкнул 20-летнего парня прямо под колеса проезжающей иномарки. Очевидцы говорят, что таксист вел себя неадекватно и был явно в измененном состоянии. Сам пострадавший ехал спокойно с девушкой и не понимает, что стало причиной агрессии таксиста», — говорится в сообщении канала.

Мотоциклиста с ушибами и ссадинами увезла скорая.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.