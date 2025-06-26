Юрист рассказал о возможном наказании для домогавшихся москвичек пикаперов

Последователям блогера и секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), которые по его совету для развития уверенности в себе хватали на улице незнакомых девушек за ягодицы и предлагали интимную связь, может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— Если человек просто пристает на улице, то это мелкое хулиганство по КоАП, за которое предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей или 15 суток административного ареста. Но если это какие-либо действия, которые имеют явную сексуальную окраску, то это трактуется как насильственные действия сексуального характера, за которые предусмотрено наказание от трех до шести лет лишения свободы, — объяснил он в беседе с Aif.ru.

Жалобы от москвичек на домогательства со стороны мужчин начались несколько дней назад. Мужчины предлагают познакомиться, а после отказа начинают их трогать. Причиной такого поведения стал тренинг, который организовал Алекс Лесли. Он призывает своих учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а потом уводить в туалет и «заниматься с ними сексом».

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В Москве девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что за последние дни несколько девушек рассказали о случаях домогательств в районе Китай-города и на Тверской.

22-летняя студентка Полина Хохлома поделилась историей, которая произошла с ней в прошлое воскресенье, 22 июня, на Китай-городе. Там к ней подошли двое мужчин, которые предложили познакомиться. После отказа один из них подошел ближе, начал улыбаться, а затем остановил ее и схватил за ягодицы.

«Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал», — рассказала девушка.

После того, как студентке удалось успокоиться, она побежала за мужчинами и начала их снимать. По ее словам, она никогда раньше не сталкивалась с физическими домогательствами и поэтому расплакалась.

Позднее Полина написала заявление в полицию в отделе на Китай-городе. По словам пострадавший, сотрудница на контрольно-пропускном пункте полиций посмеялась над ее ситуацией.

«Чтобы написать заявление, нужно было пройти через рамки и сотрудницу, которая сидит там. Она спросила у меня, что случилось. Там было много людей, все было слышно, мне было неловко говорить, но я сказала. Сотрудница улыбнулась и начала звонить, сообщила кому-то об этом по телефону. Она сказала мне: «Ну что, неужели прям так сильно домогались, что нужно писать заявление?». Потом похихикала и пустила. Один из полицейских сказал мне: «Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?». Сказал, что такие ситуации «решаются по-другому»», — сказала Полина.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Жительницы Москвы, подвергшиеся на днях домогательствам в центре столицы, ведут себя как "типичные жертвы", заявил в беседе с газетой "Известия" блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов).

"Большая часть этих девочек, которые вам пишут, — это жертвы типичные. У них жертвенная позиция. "Ой, что-то сделали" — побегу, пожалуюсь кому-то", — сказал Лесли.

Он добавил, что уверенные в себе женщины якобы не стали бы просить помощи.

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Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в России завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Кириллов, по предварительным данным, находится за границей", — заявил собеседник агентства

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Выяснилось, что это был «флешмоб», который организовал блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Он называет себя экспертом в области сексуальных отношений.

Адвокат Андрей Мишонов предупредил в беседе с KP.RU, что последствия для организатора и участников могут быть серьёзными. Если вина будет доказана, им грозят не административные, а уголовные санкции, включая лишение свободы.

Если в «флешмобе» участвовали несовершеннолетние, Лесли могут обвинить в вовлечении их в преступление. Если его высказывания содержат признаки унижения женщин, добавится статья о разжигании ненависти.

Мишонов пояснил, что действия, связанные с хватанием за интимные части тела без согласия, квалифицируются как сексуальные домогательства. Если при этом звучат грубые высказывания, это может быть признано хулиганством. Публикация видео в интернете добавляет нарушение неприкосновенности частной жизни.

Адвокат отметил, что если у Лесли есть иерархическая структура и платные тренинги, его могут обвинить в создании преступного сообщества. Это грозит наказанием до 20 лет.

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На улицах Москвы появились домогающиеся мужчин сторонницы блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), называвшего себя «гуру соблазнения». Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Согласно сообщению, группа девушек таким образом якобы решила отомстить за выходки учеников Лесли. Однако оказалось, что за этим стоит участница его женского клуба, а за подготовку этого отвечал сам Кириллов.

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