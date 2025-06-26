Адвокат оценил выдвинутые Гузеевой обвинения в причастности к мошенничеству

Управляющий партнер адвокатского бюро «ТаймЛекс» Артем Грицюк в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг российской актрисы Ларисы Гузеевой, которую заподозрили в причастности к афере с продажей вилл на индонезийском остове Бали.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить артистку на возможное соучастие в мошенничестве. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако, когда пришло время сдавать объекты, предприниматель просто исчез. Гузеева принимала участие в рекламных роликах бизнесмена.

У покупателей недвижимости существуют подозрения, что Гузеева причастна к произошедшему. Но решение о привлечении или непривлечении актрисы к делу будет приниматься в ходе предварительного расследования. Если выяснится, что тут был преступный умысел, что Гузеева была в него посвящена, то тут речь пойдет о преступлении. Здесь также важно, знали ли Гузеева изначально, что дома не будут достроены, что задача – это собрать деньги с покупателей недвижимости, а затем потратить их по своему усмотрению. Если была соответствующая договоренность и умысел не исполнять договорные обязательства, то квалификация будет по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». При этом если выяснится, что актриса просто принимала участие в роликах и ее для привлечения клиентов использовали втемную, то, естественно, она будет считаться непричастной к преступлению. То есть в этом вопросе очень важно, была ли актриса посвящена в преступные намерения. Полагаю, она не была посвящена во все это. Зачем ей это нужно, зачем ей подвергать себя риску? Скорее всего, ее использовали втемную. Артем Грицюк Управляющий партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»

В настоящее время мошенническая схема с продажей вилл, в причастности к которой подозревают Гузееву, не до конца понятна, подчеркнул эксперт.

«Если все сделки заключались на территории Индонезии, если там передавались деньги за недвижимость и подписывались документы, то это уже юрисдикция Индонезии. Но если окажется, что сделки заключались в России, что из России перечислялись деньги, то возбудить уголовное дело могут и здесь», - сказал юрист.

Грицюк вместе с тем предположил, что Гузеева будет привлечена к делу в качестве свидетеля.