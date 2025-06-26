Адвокат оценил выдвинутые Гузеевой обвинения в причастности к мошенничеству
Управляющий партнер адвокатского бюро «ТаймЛекс» Артем Грицюк в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг российской актрисы Ларисы Гузеевой, которую заподозрили в причастности к афере с продажей вилл на индонезийском остове Бали.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить артистку на возможное соучастие в мошенничестве. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако, когда пришло время сдавать объекты, предприниматель просто исчез. Гузеева принимала участие в рекламных роликах бизнесмена.
У покупателей недвижимости существуют подозрения, что Гузеева причастна к произошедшему. Но решение о привлечении или непривлечении актрисы к делу будет приниматься в ходе предварительного расследования. Если выяснится, что тут был преступный умысел, что Гузеева была в него посвящена, то тут речь пойдет о преступлении. Здесь также важно, знали ли Гузеева изначально, что дома не будут достроены, что задача – это собрать деньги с покупателей недвижимости, а затем потратить их по своему усмотрению. Если была соответствующая договоренность и умысел не исполнять договорные обязательства, то квалификация будет по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». При этом если выяснится, что актриса просто принимала участие в роликах и ее для привлечения клиентов использовали втемную, то, естественно, она будет считаться непричастной к преступлению. То есть в этом вопросе очень важно, была ли актриса посвящена в преступные намерения. Полагаю, она не была посвящена во все это. Зачем ей это нужно, зачем ей подвергать себя риску? Скорее всего, ее использовали втемную.Артем ГрицюкУправляющий партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»
В настоящее время мошенническая схема с продажей вилл, в причастности к которой подозревают Гузееву, не до конца понятна, подчеркнул эксперт.
«Если все сделки заключались на территории Индонезии, если там передавались деньги за недвижимость и подписывались документы, то это уже юрисдикция Индонезии. Но если окажется, что сделки заключались в России, что из России перечислялись деньги, то возбудить уголовное дело могут и здесь», - сказал юрист.
Грицюк вместе с тем предположил, что Гузеева будет привлечена к делу в качестве свидетеля.
«Несмотря на то, что актрису, скорее всего, использовали втемную, она все же является непосредственным участником всех этих мероприятий, она рекламировала продажу вилл и общалась с бизнесменом. То есть она знает какие-то тонкости и какие-то детали, которые не могут быть неинтересны следствию», - отметил адвокат.