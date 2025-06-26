Суд отправил под стражу мужчину, бросившего на пол ребенка в Шереметьеве

Химкинский городской суд отправил под стражу на два месяца до 24 августа гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который поднял на руки и со всей силы швырнул на пол ребенка в зоне выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 26 июня, стало известно из постановления суда.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Витикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — передает данные из постановления суда ТАСС.

Во время суда выяснилось, что мужчина ранее проходил лечение у психиатра, предварительно, с диагнозом шизофрения. акже в зале суда мужчину спросили, трудоустроен ли он. Он предпочел отшутиться, сказав, что «теперь трудоустроен на всю жизнь». Кроме того, Витиков полностью признал свою вину.

Витиков 23 июня прилетел из Каира. В зоне выдачи багажа он внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. В результате малыш получил перелом позвоночника и свода черепа. Бросивший ребенка на пол мужчина был под наркотиками. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.