70-летний российский пенсионер поплатился за изнасилование девочки 50 лет назад

В Москве арестован 70-летний пенсионер за совершенное почти 50 лет назад изнасилование пятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По его словам, мужчина совершил преступление, когда ему было 22 года.

По информации Telegram-канала «112», преступление произошло в апреле 1977 года. Тогда он встретил девочку на улице Фомичевой и совратил. По факту было возбуждено уголовное дело, но через год, в марте 1978 года, следствие было приостановлено. Благодаря современным технологиям оперативники подняли улики по этого делу и установили личность злоумышленника. Оказалось, что он по-прежнему на свободе и проживает у метро «Планерная».

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