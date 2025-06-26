13-летнюю российскую школьницу и отличницу нашли мертвой

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили мертвой 13-летнюю школьницу. По словам учителей, девочка была из полной благополучной семьи, отличницей и активисткой. Об этом сообщает V1.ru.

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Информацию о случившемся подтвердила глава поселения, где произошла трагедия. Она уточнила, что все случилось дома.

В местных телеграм-каналах ранее писали, что 13-летняя девочка ушла из жизни при трагических обстоятельствах 25 июня.

Директор средней школы, где училась девочка, рассказала, что с у не были прекрасные отношения с одноклассниками, не могло быть и речи ни о каком буллинге с их стороны.

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Причины поступка девочки неизвестны. В пресс-службе регионального СУ СК России комментировать произошедшее в Еланском районе отказались, отмечает портал.

Ранее «МК» писал, что в Москве 16-летний учащийся девятого класса совершил суицид, узнав, что не сдал два экзамена по ОГЭ.