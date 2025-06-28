В Москве пенсионерка лишилась 32 млн рублей из-за мошенников

Сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, которые выманили у пожилой женщины все накопления. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Неизвестные связались с 67-летней женщиной под видом силовиков. Злоумышленники сообщили пенсионерке о подозрительной активности на ее счетах и предложили перевести накопления на «безопасный» счет.

Поверив аферистам, москвичка перевела на указанные реквизиты 3 млн рублей, а затем передала курьеру 23 млн рублей наличными. На этом мошенники не остановились, женщину заставили занять еще 3 млн рублей у коллеги и заложить автомобиль.

Общий ущерб составил 32 млн рублей. После обращения потерпевшей в полицию оперативники задержали курьера. Выяснилось, что он перечислил большую часть денег организаторам аферы, оставив себе часть суммы как вознаграждение. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности других участников преступной схемы.