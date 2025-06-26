Суд Москвы продлил домашний арест бизнесмену Хубутии

Тверской районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру потребительского рынка и услуг Московской области Михаилу Хубутии по делу о нападении на свою подругу Юлию Ван. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия), на срок 1 месяц", - сообщили в пресс-службе.

17 мая Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего министра потребительского рынка и услуг Московской области Михаила Хубутии.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года в доме, расположенном на территории садоводческого кооператива "Трехгорка-5" в Одинцовском городском округе Московской области, между Хубутией и Юлией Ван произошел конфликт. В ходе ссоры Хубутия ударил женщину обухом топора, причинив ей закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы и раны.

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство. Дополнительно в производство следственного управления передано уголовное дело, ранее возбужденное органами МВД по фактам причинения телесных повреждений и угрозы убийством. Позже Хубутия добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, вину в причинении вреда здоровью признал и выразил раскаяние.

Хубутия - совладелец "Гостиного двора" и бывший министр торговли Подмосковья.