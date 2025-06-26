Москвичка получила множественные ожоги после взрыва электронной сигареты

Ожоги лица и шеи получила москвичка в результате взрыва электронной сигареты. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в больницу. Во время курения неисправный вейп взорвался, загорелась одежда на пострадавшей, в результате чего она получила ожоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка получила ожоги лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела. В настоящее время ей оказывают необходимую медпомощь в ожоговом отделении больницы им. Иноземцева.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что электронная сигарета взорвалась в руках москвича в музее-заповеднике Коломенское.