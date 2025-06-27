Блендер взорвался в руках у беременной россиянки

В Ставропольском крае беременная девушка из Георгиевска получила сильные ожоги всего тела после того, как в ее руках взорвался блендер. Об этом сообщает Shot.

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По данным Telegram-канала, это случилось во время чистки блендера. Как отмечается, под краном прибор мыть нельзя — на корпусе имеется зарядный блок. В этой связи девушка решила обливать его горячей водой и обтирать.

«Но в этот раз при попадании кипятка прибор взорвался и обжег все тело хозяйке», — говорится в материале.

Молодая женщина получила серьезные повреждения кожи, охватившие все тело. Медики ввели ей обезболивающее и оперативно доставили в медицинское учреждение. В результате обследования у пациентки были выявлены ожоги второй степени. После взрыва она не ощущала движений ребенка в течение всего дня, но, как в итоге выяснилось, с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%.