СК: шесть украинских бойцов приговорены к 15-16 годам за теракты в РФ

Шесть украинских военных в России приговорили к срокам от 15 до 16 лет за участие в терактах на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Перед судом предстали Александр Загребельный, Александр Григорьев и Андрей Бакалов, Александр Петреченко, Вячеслав Грабина и Сергей Рукавица. По информации ведомства, осужденные — бойцы 211-го отдельного батальона и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ — в октябре и ноябре 2024 года проникли на территорию России с оружием. Вооруженные автоматами, пулеметами и гранатами, они прибыли на бронемашинах «Козак» и действовали в Глушковском и Суджанском районах.

Следствие установило, что военные препятствовали эвакуации мирных жителей, открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям, а также захватили и удерживали под контролем населенные пункты Новый Путь и Погребки. Позже они были задержаны.

Суд приговорил Бакалова, Петреченко, Грабину и Рукавицу к 16 годам заключения. Загребельный и Григорьев получили по 15 лет. Первые три года все они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.