В Подмосковье телефонного мошенника осудили на три года колонии

Участника группы телефонных мошенников осудили в Подмосковье на три года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Пушкинская городская прокуратура Московской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области Яна Максимова. Он признан виновным за совершение мошенничества в составе организованной группы с причинением ущерба в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что преступник вместе с сообщниками убеждал потерпевших оформлять на свое имя банковские карты. На них затем поступали деньги, добытые мошенническим путем. Один из потерпевших перечислил на указанные счета более 10 млн рублей своих сбережений.

Как отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин, пособничество в области оформления банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников является преступлением. "За совершение таких действий может грозить длительное тюремное заключение, крупные штрафы, конфискация имущества и испорченная репутация. Даже если вам обещают "легкие деньги" - это обман", - приводятся в сообщении слова Забатурина.

По словам руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилла Карасева, в настоящее время участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди.

"Важно понимать - это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечет за собой соответствующее наказание. Данный случай наглядно демонстрирует, к каким последствиям может привести подобное "сотрудничество" с мошенниками", - цитирует пресс-служба Карасева.

В пресс-службе добавили, что один из потерпевших перечислил на счета мошенников более 10 млн рублей своих сбережений. После разбирательства суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму 10 млн 163 тыс. рублей. В отношении других участников организованной группы расследование продолжается.