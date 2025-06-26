В Ингушетии полиция ищет причастных к ночному взрыву в Назрани

В Назрани полиция разыскивает лиц, причастных к ночному взрыву возле одного из частных образовательных центров города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД по Республике Ингушетия.

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По данным ведомства, взрыв произошел около трех часов ночи. В результате инцидента небольшие повреждения получил фасад здания. Других разрушений и жертв нет.

На месте происшествия следователи изъяли предметы, которые могут иметь отношение к взрыву. Устанавливаются причастные к его организации лица.

МВД опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что учебное заведение, о котором идет речь, имеет отношение к системе МВД.