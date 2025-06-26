Житель Львова в фургоне для хлеба пытался сбежать от мобилизации в Румынию

Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали жителя Львова, пытавшегося избежать мобилизации и пересечь границу с Румынией, спрятавшись в хлебном фургоне. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.
По его данным, 24-летний мужчина заплатил $5 тыс. трем жителям Закарпатья за то, чтобы пересечь госграницу.
"[Муж с женой и еще один человек] придумали схему, по которой под видом доставки хлеба перевозили в приграничье мужчин призывного возраста, поселяли их у себя дома, а дальше давали указание, чтобы те переплывали Тису", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).