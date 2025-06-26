Житель Львова в фургоне для хлеба пытался сбежать от мобилизации в Румынию

Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали жителя Львова, пытавшегося избежать мобилизации и пересечь границу с Румынией, спрятавшись в хлебном фургоне. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

По его данным, 24-летний мужчина заплатил $5 тыс. трем жителям Закарпатья за то, чтобы пересечь госграницу.