Сатанисты пытались закопать людей заживо в российском регионе

В Приозерском районе Ленинградской области правоохранители прервали проведение сатанинского обряда, во время которого двух человек закопали в землю. Об этом пишет Mash на Мойке.

На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур, которые экстренно извлекли двух замотанных в простыни людей из могил.

По предварительным данным, на "обряде" присутствовали около 15 участников, каждый из которых заплатил организаторам от 6 до 9 тысяч рублей. После задержания на месте остались двое подозреваемых — мужчина и женщина, которые, предположительно, проводили "ритуал".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.