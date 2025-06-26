Участника нацбатальона "Айдар*" осудили на 13 лет

Южный окружной военный суд приговорил участника националистического батальона "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Андрея Рыбака к 13 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

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"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

Суд установил, что Рыбак в июле 2024 года добровольно вступил в запрещенную в РФ организацию ради денежного довольствия, получил оружие и участвовал в ее деятельности на территории ДНР. Подсудимый был назначен на должность стрелка-помощника гранатометчика.

В августе 2024 года он принимал участие в боевых действиях, способствуя террористической деятельности батальона. Также Рыбак заступал на суточные дежурства и выполнял различные задачи в пунктах временной дислокации батальона.

Дело рассмотрено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).