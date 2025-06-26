В Таиланде задержали подозреваемых в установке взрывных устройств на Пхукете
Полиция Таиланда задержала двух подозреваемых, причастных к установке четырех предполагаемых взрывных устройств на острове Пхукет. Об этом сообщил портал Thai Enquirer.
Один из задержанных признался в установке взрывного устройств в мотоцикле, оставленном на территории международного аэропорта Пхукета, и двух бомб на пляже Патонг и одной на мысе Промтхеп. Взрывотехники успешно обезвредили подозрительные предметы.
По сведениям издания, подозреваемые были задержаны в южной провинции Паттани 24 июня, за день до обнаружения взрывного устройства неподалеку от аэропорта. Известно, что группа подозреваемых с 21 июня передвигалась на мотоциклах и прибыла на Пхукет 23 июня.
Два подозрительных предмета, одно из которых является взрывным устройством, также были обнаружены в четверг в курортной провинции Краби. Полиция пока не располагает информацией, связан ли этот эпизод с произошедшим на Пхукете, где местные власти заявили об усилении мер безопасности пассажиров воздушной гавани.
"Ситуация находится под контролем. Угрозы вовремя были предотвращены, и в настоящее время нет никаких признаков опасности для туристов. Мы рекомендуем соблюдать обычные меры предосторожности - не оставлять вещи без присмотра вещи, быть бдительными в многолюдных местах и при необходимости звонить в туристическую полицию по номеру 1155 для получения любой помощи", - указано в сообщении таиландской турполиции.