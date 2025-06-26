Пожарный из Ленобласти взорвал гранату в подъезде после ссоры с соседом

В Ленинградской области мужчина взорвал гранату в подъезде из-за ссоры с соседом. Об этом стало известно «Конкретно.ру».

По данным портала, взрыв произошел днем 25 июня в одном из многоквартирных домов по Школьному проспекту в поселке Назия Кировского района. Житель пятого этажа, у двери которого взорвалась страйкбольная граната, вызвал полицию и указал на своего соседа, 39-летнего сотрудника местной пожарной части.

Мужчину задержали и поместили в камеру. Было установлено, что он взорвал боеприпас во время ссоры с соседом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщается, подозреваемый уже был дважды судим. В 2016 году огнеборец привлекался к уголовной ответственности за угон, а в 2020-м – за хранение наркотиков и оружия.