В Приморье полностью восстановили нарушенное электроснабжение

В Приморском крае энергетики полностью восстановили электроснабжение после масштабной аварии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Всё восстановлено, энергетический комплекс региона работает в штатном режиме», —говорится в сообщении.

26 июня в 08.56 мск произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2.

«Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению», — уточнили в Минэнерго Приморья.

21 июня в Приморском крае из-за повреждённых в результате непогоды электросетей без света остались около 7,5 тыс. жителей Лазовского района.