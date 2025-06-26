В Петербурге арестовали подозреваемую в пособничестве терроризму

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу уроженку Казахстана, подозреваемую в содействии совершению теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженки Казахстана Ярославы Чумаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Срок меры - 17 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантка была задержана 19 июня, обвинение ей не предъявлялось. Сама она просила у суда о домашнем аресте. По версии следствия, женщина оказывала пособничество в совершении террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, под стражу заключена гражданка России 1977 года рождения, о задержании которой ранее сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, фигурантка действовала по заданию украинских спецслужб, помогая им установить места проживания в регионе военнослужащих Минобороны России, а также используемые ими и членами их семей автомобили.