В Ингушетии в полицейском колледже прогремел взрыв

В Ингушетии произошел взрыв в полицейском колледже. Об этом сообщает Shot. По данным Telegram-канала, там сработало самодельное взрывное устройство.

Как утверждается, устройство сдетонировало в четверг, 26 июня, около трех часов ночи на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани.

«Мощность была небольшой, взрывом повредило только тротуар и рекламный баннер. Никто не пострадал. Как СВУ оказалось на территории, выясняется», — говорится в материале.

В середине июня в Москве прохожие поймали подростка при попытке поджога военкомата. У мальчика случайно загорелась рука в момент преступления. Инцидент произошел у призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО. Школьник предпринял ряд попыток поджога, затем с загоревшейся рукой отскочил от здания, резкими движениями «сбил» огонь с конечности и попытался покинуть место преступления. Прохожие остановили его и передали полиции.