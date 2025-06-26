В опустошительном пожаре в европейской стране обвинена курившая грузинка

Лесные пожары бушуют в Греции – и одной женщине уже предъявлено обвинение в непреднамеренном поджоге после того, как на Хиосе предположительно вспыхнул огонь из-за непотушенной сигареты.

© Московский Комсомолец

Греческий остров Хиос борется с несколькими лесными пожарами, которые вспыхнули одновременно в воскресенье и к настоящему времени охватили около 40 тысяч гектаров

Как пишет The Guardian, женщина из Грузии, обвиняемая в случайном поджоге одного из нескольких лесных пожаров, которые безжалостно бушевали на острове Хиос в восточной части Эгейского моря, предстанет перед судом по обвинению в непреднамеренном поджоге.

Представители греческой пожарной команды заявили, что женщина, работавшая экономкой на острове Хиос, родовом поместье одной из самых богатых судоходных семей Греции, “призналась” в том, что спровоцировала пожар, когда по неосторожности выбросила сигарету.

Выступая с острова, лейтенант Константин Козанис сообщил The Guardian, что неназванная женщина предстанет перед судом в четверг.

“Она находится под стражей всю ночь и предстанет перед судом завтра”, - сказал он.

“Поскольку она была поймана с поличным, теперь, когда она предстала перед государственным обвинителем, процесс пойдет быстрее. В своих показаниях следователям пожарной команды она призналась, что бросила сигарету, от которой загорелся один из пяти фасадов”.

Свидетели также сообщили, что видели инцидент.

Более 400 пожарных при поддержке самолетов, сбрасывающих воду, и сотен добровольцев борются с огнем на острове Хиос с воскресенья, что вынудило власти объявить чрезвычайное положение и эвакуировать десятки деревень.

Пожары вспыхнули одновременно в разных районах острова, отмечает The Guardian. Поскольку пожары распространялись, подпитываемые ураганным ветром, официальные лица высказали предположение, что некоторые из них были спровоцированы намеренно, заявив, что иначе трудно объяснить, как они могли вспыхнуть в таких разных районах одновременно.

Гиоргос Тумб, президент Союза производителей мастики на острове Хиос, сообщил греческой ежедневной газете Kathimerini поздно вечером во вторник, что усилия были сосредоточены на тушении пламени, бушующего на прекрасном плато, чтобы предотвратить распространение пожаров на мастичные деревни – укрепленные поселения 14-го века, известные своим производством мастичной смолы, – расположенные дальше к югу.

По имеющимся данным, 40 000 гектаров острова были превращены в пепел. Неясно, сколько туристов посещало Хиос, когда 22 июня вспыхнули пожары.

Лейтенант Козанис утверждает, что пожары отступают, но они ни в коем случае не находятся “полностью под контролем”.

“Их еще предстоит полностью локализовать”, - добавил он. “Да, они находятся в состоянии спада, но их еще не удалось ликвидировать”.

Греция, являющаяся горячей точкой Средиземноморья, находится на переднем крае чрезвычайной климатической ситуации: в последние годы в стране наблюдается резкий рост числа лесных пожаров из-за более высоких температур и все более засушливых условий, напоминает The Guardian.

Столкнувшись с резким увеличением числа лесных пожаров, правоцентристское правительство Греции ужесточило наказание за поджоги и разрушение окружающей среды: уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет и штрафы в размере до 200 000 евро за подобные преступления.

Греция переживает свою первую летнюю жару, и в ближайшие дни ожидается, что температура достигнет 40 градусов по Цельсию.