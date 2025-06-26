Во Франции из-за сильной грозы и урагана погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли во Франции из-за урагана с проливными дождями, обрушившегося на ряд регионов страны. Об этом сообщает радио Franceinfo.

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Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности был введен в среду в 57 департаментах европейской части Франции.

На обширной территории от севера до юго-запада страны выпали обильные осадки, также фиксировались порывы ветра до 38 м/с.

Одной из жертв стихии стал 12-летний подросток в департаменте Тарн и Гаронна. На него, а также на нескольких взрослых, находившихся рядом с ним, упала ветка дерева, из-за чего ребенка отбросило в реку Аверон. Врачам не удалось его спасти, тогда как взрослые были госпитализированы в больницу коммуны Монтабан.

Второй человек минувшей ночью погиб в департаменте Майен - 52-летний мужчина за рулем автомобиля врезался в упавшее на дорогу дерево. Радиостанция также сообщает со ссылкой на спасательную службу о пострадавшем в тяжелом состоянии и 16 пострадавших с травмами средней тяжести. Среди них 82-летний мужчина из департамента Луаре, в которого ударила молния.

Помимо этого, на территории большинства департаментов, где прошел ураган, был нанесен материальный ущерб домам и инфраструктуре. В южных регионах страны осадки сопровождались крупным градом. Более 100 тыс. домохозяйств остались без электричества, перебои наблюдались в работе уличного освещения в Париже, где также сообщалось о подтоплении станций метро. В Национальном собрании (нижней палате парламента) депутаты были вынуждены прервать дебаты с правительством из-за протекавшей прямо над трибуной оратора крыши.