Ученой из РФ предъявили обвинения за перевозку эмбрионов лягушек в США

Российской ученой Ксении Петровой из Гарварда жюри присяжных США предъявило обвинения в контрабанде и даче ложных показаний за перевозку биоматериалов шпорцевой лягушки. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции штата Массачусетс.

«Сегодня федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданину России обвинение в связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в Соединенные Штаты», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас ученая из России находится под стражей.

По данным заявления, Петровой грозит в совокупности до 30 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч долларов. Однако ее вина еще не доказана в суде.

Ранее сообщалось, что Ксению Петрову задержали в аэропорту Бостона, когда она возвращалась из Парижа. В ее сумке обнаружили биологические материалы когтистых лягушек, которые находились в пенопластовой коробке в микроцентрифугах, а также эмбриональные образцы в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.

Известно, что российская ученая ранее работала в Институте генетической биологии в Москве, а также занимала должность биоинформатика по генетическим нарушениям в Московском генетическом центре. На момент задержания Петрова была сотрудником Гарвардского университета США.