Россиянку обвинили в убийстве месячного ребенка

Молодую мать из Свердловской области обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, женщина бросила месячного ребенка на твердую поверхность из-за сильно плача, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

"В Свердловской области 19-летнюю мать обвинили в убийстве младенца. Ей предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 июня 2025 года женщина бросила на твердую поверхность месячную дочь из-за того, что ребенок плакал. От полученной черепно-мозговой травмы младенец умер.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемая сразу после случившегося попыталась сбежать. "Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Она была доставлена в дежурную часть полиции и передана нашим коллегам из СК России для официального допроса", - добавил Горелых.