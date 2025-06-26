Суд определился с наказанием для российского бойца ММА за теракт в парке «Зарядье»

В Москве осудили бойца ММА Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) за теракт в парке «Зарядье». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

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Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), 205 («Террористический акт»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, боец ММА хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в «Зарядье», где в тот момент находилось множество людей. В темноте он перепутал силовика с сотрудником МАДИ из-за форменной одежды и нанес ему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. У мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.

Суд приговорил его к 28 годам колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве.