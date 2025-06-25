Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией

Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.

По данным Telegram-канала Aviaincident, 25 июня экипаж Airbus A321, на борту которого находились россияне, заметил неисправность двигателя, когда воздушное судно находилось примерно в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, передает Lenta.Ru.

Пилоты приняли решение снизиться до высоты шести тысяч метров и запросили возвращение в аэропорт вылета. Сначала экипаж не объявлял сигнал срочности, однако после обнаружения проблем с тягой двигателя была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий». Несмотря на возникшие трудности, самолет благополучно приземлился в Москве, никто из пассажиров не пострадал.

20 мая направлявшийся во Владивосток из столицы Airbus 330 произвел аварийную посадку в хабаровском аэропорту. Над Челябинском с летящего самолета отделился и упал пустой запасной топливный бак, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее самолет Azur Air, следовавший рейсом из Районга в Уфу, благополучно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на тревожный сигнал.