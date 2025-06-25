Мать расправилась с новорожденным и замуровала его в морозилке

В Германии женщина жестоко расправилась с новорожденной дочерью и замуровала ее в морозилке. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, инцидент произошел в городе Херинген (земля Гессен) в промежутке между январем 2022 года и апрелем 2024 года. Как установило следствие, сразу после рождения ребенка ударили по голове тупым предметом, после удара у него случилось кровоизлияние в мозг.

Сразу после выяснения обстоятельств случившегося полиция арестовала 35-летнюю мать младенца и ее 40-летнего партнера. Однако мужчину отпустили на следующий день после заключения под стражу, так как следствию не удалось доказать, что он знал о беременности женщины и присутствовал на родах. Правоохранители предполагают, что с ребенком по неизвестной причине расправилась именно мать. Женщина ударила дочь по голове, упаковала ее в сумку для продуктов и спрятала в морозильной камере.

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По информации СМИ, обвиняемая родом из Польши, у нее уже есть дочери в возрасте 10 и 14 лет. Незадолго до совершения преступления обвиняемая якобы заявляла о своих планах перебраться на родину.