Желавшие добраться «зайцами» до Ярославля студенты найдены мертвыми

В городе Ивантеевке Московской области при разгрузке товарного поезда нашли мертвыми двоих пропавших студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ) — 19-летнего Филиппа Утвенко из Ростова-на-Дону и 18-летнего Всеволода Россыпнова из Петрозаводска. Об этом пишет MSK1.ru.

Молодых людей начали искать еще 21 июня, для чего в Москву приехали и их родители. Как рассказала мать первого, парней без признаков жизни обнаружили в вагоне товарняка, загруженном арматурой. Оба были опознаны на месте.

«Он лежал, у него кровь изо рта [была]. Может быть, брюшную полость пробило [арматурой], я не знаю. Палки металлические», — описала женщина увиденное.

По ее словам, студенты собирались «зайцами» доехать до Ярославля, однако во время движения состава их придавило тяжелыми металлоконструкциями.

«Сели и поехали, поезд дернулся. А там арматуры 60 тонн было в вагоне. Можете себе представить? Их просто задавило», — рассказала россиянка.

Источники издания в Следственном комитете России сообщили, что причиной ухода россиян из жизни стала асфиксия. Следов насилия не обнаружено.

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