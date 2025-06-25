Обыски прошли в московских квартирах, связанных с родными госсекретаря Дагестана

Сотрудники силовых структур провели обыски сразу в трех квартирах, которые принадлежат родным госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, обвиняемого в хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

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Об этом в среду, 25 июня, сообщил журналист с места событий.

— Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Обыски прошли в первой половине дня в доме на севере Москвы. Постоянно в этих квартирах никто не проживает, иногда приезжают, — пишет РИА Новости со ссылкой на слова корреспондента.

Обыски у Магомедова начали проводить утром 25 июня. Позднее стало известно, что политика задержали в рамках разбирательства по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». Магомедов был генеральным директором «Дагнефтепродукта» с 1991 по 2005 год, когда предприятие принадлежало государству. В 2005 году компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010 года.