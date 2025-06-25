Сильный пожар произошел на заводе «Заря» в Нижегородской области

Крупный пожар произошел на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в среду, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам представителей ведомства, огонь начал распространяться после возгорания резервуаров с химической жидкостью, охватив площадь около 500 квадратных метров. Прибывшие сотрудники министерства работают на месте случившегося. Отделение Роспотребнадзора по Нижегородской области призвало местных жителей по возможности оставаться дома и использовать маски при выходе на улицу. Областная прокуратура в свою очередь приступила к установке причин и обстоятельств пожара.

— Городской прокуратурой осуществляется контроль за действиями экстренных служб по ликвидации последствий возгорания, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.

7 июня на складе в подмосковном городе Пушкино произошел пожар, к тушению которого были привлечены около 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров. Уже на следующий день огонь полностью потушили.