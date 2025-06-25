Один из погибших в Подмосковье подростков был сыном экс-министра ЖКХ Карелии

Один из подростков, найденных погибшими в районе подмосковной Ивантеевки, был сыном высокопоставленного регионального чиновника. Как стало известно «МК», отец 18-летнего парня Виктор Россыпнов — вице-премьер правительства Республики Карелия, до недавнего времени занимал пост министра ЖКХ республики.

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Сейчас проверяется версия гибели молодых людей 19 и 18 лет в результате несчастного случая. В частности, есть информация, что они увлекались опасным запрещенным хобби - «зацепингом». Их замечали в районе железнодорожной платформы Лосиноостровская Ярославского направления. Станция Ивантеевка находится по этому же направлению, и ребята могли сорваться с поезда во время опасного путешествия.

В то же время правоохранители проверяют криминальную версию случившегося.