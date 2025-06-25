Адвокат сестер Хачатурян сообщил, что дело против них еще не закрыли

Адвокат сестёр Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что дело против девушек, обвиняемых в убийстве отца, ещё не закрыли.

В апреле суд посмертно признал их отца Михаила Хачатуряна виновным в насилии и распространении порно, это доказывало, что действия девушек были самообороной.

«Но дело не закрыто до сих пор. Родные Михаила Хачатуряна написали краткую жалобу на решение суда, в которой обозначили свои планы подавать апелляцию. Но из-за периода отпусков в суде процесс затягивается, нет ещё даже даты заседания», — сообщил RT Паршин.

Он добавил, что ходатайствовать в СК России с просьбой закрыть дело имеет смысл после вступления в законную силу постановления в отношении Михаила Хачатуряна, то есть после апелляции. Сделать это можно лишь после прохождения всей процедуры. По прогнозам адвоката, рассчитывать на закрытие дела можно не раньше августа.

Ранее сестра Михаила Хачатуряна заявила о намерении добиваться его оправдания по делу о насилии над его тремя дочерьми.