Сотрудник банка ударил ножом работника «Татнефти» в московском отеле

Сотрудник одного из крупных банков Никита ударил представителя компании «Татнефть» Раушана в номере московского отеля, в котором они выпивали после конференции.

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Об этом в среду, 25 июня, сообщили в соцсети.

— Никита и Раушан решили продолжить общение в номере гостиницы Holiday Inn на Сущевском валу. Они выпили, после чего общение перетекло не в то русло: Никита взял туристический нож и ударил оппонента. Итог командировки для Раушана: проникающее ранение передней брюшной стенки, повреждённая печень и реанимация, — пишет Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации нет. На момент публикации материала представители правоохранительных органов и представили «Татнефти» инцидент не комментировали.

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