Пожелавшую смерти участникам СВО женщину арестовали на 13 суток

Суд Кировского района Иркутска назначил женщине-блогеру, которая публично оскорбила российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, и День России, а также пнувшую правоохранителя, административный арест сроком на 13 суток.

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Об этом в среду, 25 июня, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Во время следственных действий дебоширка пнула сотрудника правоохранительного ведомства. На основании этого в отношении нее полицейскими составлен протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ «побои». Позже она также покусала оперативника — за это ей грозит уголовная ответственность, — говорится в сообщении.

Кроме того, на нее составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ «дискредитация Вооруженных сил России». В суде женщина продолжила вести себя вызывающе и неуважительно, передает сайт ведомства.

Блогер опубликовала видеозапись с оскорблениями российских военных 12 июня — в нем она пожелала смерти участникам СВО и заявила, что их дети «будут мучиться». Кроме того, жительница Иркутска назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». После этого Следственный комитет начал проверку высказываний женщины.