В Сибири арестовали 20-летнего мигранта, обвиняемого в изнасиловании девушки

Новосибирский районный суд арестовал 20-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщила в пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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Согласно материалам дела, 22-летняя девушка приехала в Новосибирск из своего родного города в гости к подруге. Вместе они пошли отдыхать в бар. Ночью подруги вышли из заведения на улицу и собирались сесть в такси, когда к ним подошел незнакомец. Он предложил продолжить отдых в своей компании.

«Девушкам молодой человек показался нормальным и очень общительным. Поэтому они согласились на его предложение сесть к нему в автомобиль и продолжить общаться», — уточнили в пресс-службе.

Затем к девушкам и их новому знакомому присоединился приятель последнего, который тоже был на автомобиле. Компания поехала в другой бар за алкоголем, а потом отправилась в лес распивать напитки. К утру подруга потерпевшей уехала вместе с присоединившимся к компании молодым человеком. А потерпевшая осталась с обвиняемым вдвоем.

Далее, как утверждает оставшаяся в лесу девушка, молодой человек угрожал ей ножом и изнасиловал ее. Иностранец обвинения отрицает, утверждая, что половой акт произошел по взаимному согласию.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 августа 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Также известно, что обвиняемый находился на территории России с нарушением миграционного законодательства.