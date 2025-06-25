В Подмосковье пьяный мужчина поджег дом с людьми: двое погибли

Дом с находившимися в нем людьми поджег злоумышленник в деревне Мисцево Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья. Два человека погибли, еще двое получили ожоги.

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Как стало известно «МК», инцидент произошел 23 июня. Нетрезвый житель деревни облил горючей жидкостью и поджег дачный дом. Женщина и один из мужчин скончались, еще двое с ожогами доставлены в больницу. Сам злоумышленник также госпитализирован с ожогами.

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, осуществлены допросы потерпевших и свидетелей. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного преступления.