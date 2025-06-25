Незнакомец угостил российского школьника отравленным печеньем на остановке

Российскому школьнику резко стало плохо после того, как его угостил печеньем незнакомец на автобусной остановке. Инцидент случился в Сургуте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, 15-летний школьник вечером 23 июня съел печенье, а через 20 минут ему стало плохо, он почувствовал головокружение.

Прохожие нашли подростка в 200 метрах от остановки на лавочке и вызвали врачей. Речь у школьника была невнятная.

Личность отравителя сейчас устанавливают полицейские. Школьник находится в реанимации с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». Других подробностей пока не сообщается

Ранее сообщалось, что в Астраханской области двухлетняя девочка получила травму, провалившись в дыру на детской площадке.