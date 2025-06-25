В Красноярске неизвестный расстрелял автобус с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Очевидцы рассказали, что сначала услышали выстрелы, а после увидели два разбитых окна. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус получил повреждения: у транспорта разбиты стекла.

По информации канала, инцидент произошел на улице Борисевича.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант ударил покупателя на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мигрант ударяет мужчину, от удара петербуржец падает на проезжую часть.

Россиянин открыл стрельбу в автобусе из-за ссоры с другим пассажиром

По информации Telegram-канала «78.Новости», нарушителем оказался 27-летний мигрант. В результате произошедшего петербуржец получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и субарахноидальное кровоизлияние. В настоящее время пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.