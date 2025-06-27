Маленькая девочка застряла головой в качелях в Красногорске

В Красногорске 9-летняя девочка застряла головой в конструкции качелей-балансиров на детской площадке. Как сообщили в экстренных службах в пятницу, 27 июня, ребенок самостоятельно просунул голову под металлическую дужку, но выбраться обратно уже не смог.

На место происшествия прибыли сотрудники Мособлспаса. Девочка сильно волновалась и дергалась, что затрудняло работы по ее освобождению. Чтобы избежать травм, спасатели надели на ребенка защитный шлем перед началом операции.

С помощью специального инструмента специалисты аккуратно перекусили металлический элемент конструкции. Девочку удалось освободить без повреждений спустя чуть больше часа после инцидента.

Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. По словам спасателей, ребенок отделался испугом, передает Telegram-канал «112».

Ранее московская шестиклассница выпила 20 таблеток слабительного, прочитав в Сети, что так она якобы сможет похудеть. Пострадавшую 13-летнюю девочку госпитализировали, ее состояние стабилизировалось.

5 мая специалисты Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка девочки ложку длиной 15 сантиметров — с помощью столового прибора она пыталась достать застрявший в горле кусок яблока. Операция длилась около часа и прошла успешно, позднее школьницу отправили домой.