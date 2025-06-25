Telegram-канал SHOT сообщает, что в одном из жилых домов Махачкалы с 12-го этажа упал лифт. По предварительным данным, в лифте находились мужчина и женщина с детьми, все они пострадали.

По информации SHOT, авария произошла в доме на улице Гапцахская. Telegram-канал отмечает, что в марте в этом же доме взорвался газ.

Ранее сообщалось о падении лифта с седьмого этажа одного из домов Владивостока. У лифта оборвался трос.

В момент аварии в лифте находилась девушка. Местные СМИ писали, что серьезных травм она не получила.