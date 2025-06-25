Девушка попыталась взорвать боевика "Азова"* в Киеве при помощи скутера

Стало известно еще об одной попытке подрыва военного ВСУ с помощью скутера на Украине. Инцидент произошел 21 июня в Киеве. Ранее такой же случай был в Харькове. Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором неизвестный мужчина подходит к скутеру, а через мгновение мопед взрывается.

Потерпевший – предположительно военнослужащий полка НГУ «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) – познакомился накануне в соцсетях с девушкой по имени Настюша.

Боевик получил от нее приглашение на свидание. Однако, когда он прибыл на место встречи у ее дома, девушка написала, что еще собирается, попросив взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера.

Военный заподозрил неладное, поспешил отойти от скутера и при взрыве не пострадал.

Боевика "Азова"*, который был осужден за подрыв школы в ДНР, признали террористом

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Харькове военный ВСУ погиб в результате взрыва скутера. СБУ задержала по подозрению в убийстве 19-летнюю девушку.

*запрещенная в России террористическая организация.