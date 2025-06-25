Стала известна личность одного из участников домогательств к женщинам в Москве

Одним из учеников пикап-коуча Алекса Лесли и участников домогательств в отношении жительниц Москвы является 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Об этом в среду, 25 июня, сообщил «112».

Ранее в ГУ МВД России по Москве сообщили, что правоохранители начали розыск мужчин, которые трогали девушек в районе Китай-города, Тверского и Чистопрудного бульваров, а также на улице Покровке.

Жалобы от жительниц Москвы на домогательства со стороны мужчин начались несколько дней назад. Мужчины предлагают познакомиться, а после отказа, начинают их трогать. Причиной такого поведения стал тренинг, который организовал пикап-коуч Алекс Лесли. Он призывает своих учеников подходить к незнакомым девушкам, трогать их, а затем уводить в туалет и заниматься с ними сексом. «Вечерняя Москва» рассказала о поведении последователей коуча, его биографии и реакции на критику со стороны общественности.