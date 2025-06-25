Россиянин нанял киллера для убийства зятя

В Москве россиянина Александра Кибельченко признали виновным в организации похищения и расправы над зятем. Об этом стало известно из Telegram-канала столичной прокуратуры.

Мужчина решился на заказное убийство из-за плохих отношений зятя с его дочерью. Проблемы начались после развода пары и раздела имущества. Тесть захотел решить вопрос радикально и заплатил 50 тысяч долларов за расправу над зятем.

Исполнители осуществили свою часть сделки, похитив мужчину и расправившись с ним на территории гаражно-строительного кооператива. Орудием преступления стал затянутый на шее ремень безопасности. После Кибельченко предпринял попытку покинуть Россию, но его задержали. Преступление раскрыли благодаря записям с камер наблюдения.

Ранее сообщалось о том, что в Москве автомобилист насмерть сбил пенсионерку и скрылся. Из-за полученных травм женщина не выжила.