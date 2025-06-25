Неадекватный охранник Битцевского парка пырнул ножом природоохранного инспектора

Охранник Битцевского парка напал с ножом на сотрудника природоохранного центра из-за замечания касаемо поведения. Пострадавший был доставлен в больницу днем 24 июня.

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Как стало известно «МК», на протяжении нескольких недель посетители Битцевского парка присылали жалобы в природоохранный центр о ненадлежащем оказании охранных услуг сотрудником ЧОПа. Оказалось, что недавно вышедший на работу уроженец Дагестана, который должен был осуществлять патрулирование территории и присматривать за порядком, неадекватно вел себя по отношению к людям. Со слов граждан, мужчина без причины бросался на посетителей. Так, на прошлой неделе сотрудник ЧОПа бегал за женщиной, держа в руке наручники, решив, что она наркоманка. Как выяснилось позже, дама не делала ничего противозаконного. Оскорбленная гостья написала заявление на сотрудника в природоохранный центр.

После ряда присланных жалоб 52-летний сотрудник центра решил самостоятельно приехать в парк и поговорить с горе-охранником. Их беседа начиналась спокойно, однако спустя пять минут разговор перерос в конфликт на повышенных тонах. Секьюрити не сдержался и вытащил из кармана складной нож, лезвие которого составило 8 сантиметров в длину. Замахнувшись, он ударил оппонента в левое плечо. Пострадавший самостоятельно позвонил в «112». Вскоре сотрудники правоохранительных органов скрутили агрессора и доставили в отделение полиции. Раненый был госпитализирован в больницу, где врачи зашили рану. Пострадавший написал заявление в полицию..