Активисты организации «Зов народа» обратились в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку в отношении блогера, известного как «гуру секса». Он побуждает своих последователей к домогательствам в отношении женщин на улицах Москвы, а также к участию в подобных «тренингах», заявил Life.ru член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов.

По словам члена совета движения, подобные «гуру» представляют реальную угрозу для женщин и могут спровоцировать мужчин на рукоприкладство. Он считает, что подобных людей необходимо изолировать от общества.

«В Сети появился очередной инфоцыган, какой-то безмозглый, за которого говорит все его псевдоним: «гуру секса». Здоровый человек так себя не назовет», — подчеркнул Шаламов.

Ранее в столице сотрудники правоохранительных органов получили заявление от женщины, которая сообщила, что в центре города незнакомый мужчина позволил себе вольность и схватил ее за ягодицы. Однако, как выяснилось, это не единичный случай. В СМИ появилась информация о том, что подобные инциденты с домогательствами в центре Москвы связаны с проведением так называемых тренингов по пикапу. Эти тренинги проводит блогер, который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто подстрекает мужчин к действиям, которые можно расценить как домогательства, и называет это «телесным тренингом».