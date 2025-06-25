Более 50 туристов застряли на крыше в Петербурге во время экскурсии

В Санкт-Петербурге во время экскурсии группа из более чем 50 туристов оказалась в ловушке на крыше. Организаторы обещали им незабываемые впечатления от вида вечернего города, но вместо этого туристы столкнулись с проблемой незаконного проникновения, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, тур для желающих совершить прогулку был организован популярным агентством Roofburgs по цене три тысячи рублей. Отзывы о туре были положительными, поэтому отдыхающие ничего не заподозрили. Однако сомнения появились, когда молодой человек, выступавший в роли гида, попросил всех соблюдать тишину при подъеме.

«Уже на крыше стало понятно, что для прогулок она не предназначена: конструкции ветхие, резкие подъемы. Многие боялись провалиться. Спустя некоторое время «гид» внезапно покинул место со словами «мне сказали вас только привести сюда» и оставил группу самовольно гулять», — написал канал со ссылкой на очевидцев.

Буквально через полчаса после этого к дому подъехала полиция, которая сообщила отдыхавшим, что на крышу они проникли незаконно, а по пути взломали восемь замков, говорится в материале.

В результате было задержано 20 человек. Туристы пытались связаться с организаторами, чтобы вернуть деньги за экстремальное восхождение на крышу, но те до сих пор не ответили. Всего компания получила около 150 тысяч рублей за проведение этой экскурсии.